Проишествия 

На химзаводе в Донецке прогремел мощный взрыв

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Фото: facebook.com/chetveryakova

Сегодня, утром 14 февраля, в Куйбышевском районе Донецка на заводе химических изделий прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«По предварительной информации, около 10 утра произошел взрыв в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий в Куйбышевском районе», — отметили там.

В администрации добавили, что от ударной волны в близлежащих домах выбило стекла. Однако данных о пострадавших и разрушениях не поступало. В данный момент в северо-западной части города виден столб черного дыма.

Подробности происшествия устанавливаются.

Как сообщало EADaily, 8 февраля украинские военные приступили к минированию подконтрольную Киеву территорию Авдеевского коксохимического завода. В случае подрыва этого крупнейшего завода на Донбассе произойдет экологическая и гуманитарная катастрофа.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/14/na-himzavode-v-donecke-progremel-moshchnyy-vzryv

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