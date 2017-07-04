На территории детского лагеря в Лазурном Херсонской области сотрудники полиции избили «ветеранов АТО».

Об этом сообщила сотрудник центра помощи участникам «АТО» Наталья Возаловская.

«Насколько мне известно, братки с „новой полиции” из Днепра, которые жестоко избили наших атовцив — инструкторов детского лагеря в Лазурном, там просто отдыхали, и решили, как говорится, выпендриться. На нашей территории. Надеюсь, что наша „новая полиция” и прокуратура вмешаются и прекратят этот беспредел. Я требую наказать виновных и извинений перед нашими участниками боевых действий не только этих „новых понтов», но и руководства полиции Днепра”», — сообщила Возаловская.

Возаловская добавила, что ЧП произошло в лагере «Чайка». Пострадавшие находятся в больнице.

«Вызвали наряд, но приехал местный участковый и просто сказал, чтобы те тихонько выселились. Документы участковому и ребятам не показали», — рассказала она.

Также инцидент прокомментировал один из пострадавших «атошников» Андpей Маpчук.

«Пoказали детям тактику бoя на месте, налетела новая полиция и пpибила вcех наших инстуркторов…. Жестоко, oдин инcтpуктop в pеанимации. Твари! Пoлиция пpocтo в качестве отдыхающих из Днепра», — рассказал Марчук.

Позже Возаловская написала, что «атошников» пытаются сделать виновными.

«На заявление: „никто не имеет права толкать полицейского”, хочу сказать, что никто не имеет права толкать кого угодно. Полицейские такие же граждане Украины, а не особая каста, и также ходят под законом и Богом Если у нас соблюдения законов или иных правил новая полиция будет решать исключительно избиением, то холерой нам такая новая полиция? И еще, если руководство полиции будет „активно” защищать своих, то мы будем защищать своих!», — пообещала она..

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