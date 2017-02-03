На Хельсинки напали крысы, которые не боятся людей

В Хельсинки обострилась проблема с крысами. Об этом сообщает портал Iltalheti, по информации которого, в последнее время жители финской столицы чаще жалуются на непрошенных грызунов.

Санитарные инспекторы Хельсинки соглашаются, что популяция крыс в их городе действительно сильно выросла. «Никогда ещё их не было так много», — говорят специалисты, объясняя явление доступностью пищи. Они отмечают, что в финской столице есть проблемы со свалками для пищевых отходов и местами кормления птиц.

Издание отмечает, что грызуны уже не боятся людей, они облюбовали для своего обитания памятник писателю Алексису Киви напротив Железнодорожной площади.

Летом 2016 года администрация Хельсинки признала проблему с увеличением количества крыс и привлекла около полусотни специалистов для борьбы с ними.