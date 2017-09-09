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На взорванного в Киеве чеченского боевика охотились российские спецслужбы, — СБУ (ФОТО)

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На взорванного в Киеве чеченского боевика охотились российские спецслужбы, — СБУ (ФОТО) | Русская весна

На погибшего в Киеве в результате взрыва автомобиля чеченского боевика Али Тимаева (он же Тимур Махаури) давно охотились спецслужбы России: ранее на него было совершено три покушения. 

Об этом заявили в СБУ.

«Али Тимаев, никнейм — „Тимур Махаури”, 04.04.1978 г. р., уроженец с. Гучум-Кале, Итум-Калинского района, Чеченской республики.

Всеми возможными средствами боролся с „Путинским” режимом, был личным врагом Рамзана Кадырова.

Постоянно преследовался спецслужбами РФ и Чеченской Республики», — отметили в пресс-службе ведомства.

«В период с 1999 по 2000 годы участвовал в боевых действиях против российских войск в Республике Дагестан, получил огнестрельное ранение.

В 2008 году принимал непосредственное участие в Грузино-российской войне на стороне Грузии.

На него давно „охотились” российские спецслужбы. Всего на него было совершено 3 покушения на убийство, в том числе 08.03.2009 в Тбилиси путем подрыва с помощью СВУ в подъезде жилого дома. Тогда Али удалось выжить.

Поддерживал дружеские отношения с бойцами, которые принимали участие в боевых действиях в районе проведения АТО», — перечислили в СБУ «заслуги» боевика.

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На взорванного в Киеве чеченского боевика охотились российские спецслужбы, — СБУ (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1504902669

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