На встрече в Гамбурге Трамп обсудит с Путиным тему Сирии: Тиллерсон

На Россию возложена «особая обязанность» по урегулированию кризиса в Сирии и по предотвращению применения режимом Башара Асада химического оружия против мирного населения, считает госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

В его заявлении, которое распространила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства, говорится, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите «большой двадцатки» в Гамбурге американский лидер Дональд Трамп намерен обсудить тему Сирии.

Тиллерсон отметил, что у России и США есть потенциал наладить необходимую координацию действий в Сирии для разрешения кризиса. «Мы считаем, что Москва, выступая гарантом режима Башара Асада, несет ответственность за удовлетворение потребностей сирийского народа и за то, чтобы ни одна из сторон не нарушала установленные границы», — отметил госсекретарь, призвав противоборствующие стороны отказаться от эскалации конфликта.

Из заявления Тиллерсона также следует, что США готовы рассмотреть возможность создания совместных с Россией бесполетных зон в Сирии.

Ранее, как уже сообщало EADaily, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что главное в готовящейся встрече президентов — сама встреча. «Это первая встреча, первое знакомство двух президентов, главное в этой встрече это, — сказал Песков. — Ожидания того, чтобы установился рабочий диалог, который, наверное, жизненно необходим для всего мира в плане повышения эффективности решения критической массы конфликтов, проблем, которая растет день ото дня».

Как сообщало EADaily, три четверти опрошенных агентством считают, что встреча Владимир Путина и Дональда Трампа не принесет никаких результатов — отношения между странами не изменятся. Встреча двух президентов запланирована на 7 июля в Гамбурге, где пройдет саммит лидеров стран G20.