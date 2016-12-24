На вооружение ВДВ России в 2017 году поступят два батальонных комплекта БМД-4М

Два батальонных комплекта боевых машин десанта (БМД) поступят на вооружение 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады в Ульяновске в следующем году, заявил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, Сердюков сделал заявление на торжественной церемонии передачи БМД-4М гвардейскому парашютно-десантному полку 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязани.

«В перспективе Воздушно-десантные войска продолжат оснащаться такими же батальонными комплектами БМД-4М. В следующем году два батальонных комплекта поступят на вооружение 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, которая дислоцируется в городе Ульяновске», — приводятся в сообщении слова Сердюкова.

Он также отметил, что БМД-4М способны вести огонь на дальности до 7 километров и бороться с самыми современными танками на расстоянии до 5 километров. Это маневренная, скоростная, плавающая, десантируемая машина, подчеркнул командующий ВДВ.

По данным МО РФ, основное вооружение БМД-4М включает в себя 100-миллиметровое орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и 4 управляемые ракеты «Аркан», которое служит и пусковой установкой противотанковой управляемой ракеты, а также 30-миллиметровую автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения и 7,62-миллиметровый пулемет.