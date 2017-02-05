На Урале собаки загрызли 7-летнюю девочку на детской площадке

Тело 7-летней девочки со следами зубов собак обнаружено в Таборинском районе Свердловской области. Как сообщает Ura.ru, погибшую нашли в деревне Пальмино.

«По данному факту Тавдинским МСО СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности», — цитирует издание старшего помощника руководителя СКР по Свердловской области Александра Шульгу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, приехали руководитель Тавдинского СКР и прокурор района. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Полицейские опрашивают местных жителей, ищут очевидцев случившегося и выясняют, чьи собаки напали на ребенка.

«Сотрудниками полиции установлена личность погибшей, это проживавшая в деревне с матерью и братом девочка 2009 года рождения, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. -Тело на детской площадке обнаружили трое несовершеннолетних, возвращавшиеся домой после репетиции из Дома культуры. О случившемся дети сообщили преподавателю, которая занесла ребенка без признаков жизни в помещение, а прибывший медик констатировал смерть девочки. В ходе первоначального осмотра обнаружены повреждения на верхней части тела ребёнка. По предварительным данным, они могли быть причинены собаками».