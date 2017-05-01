На Украину не пустили россиянина с портретом Путина (ФОТО)

«При осмотре личных вещей оперативники спецслужбы обнаружили у россиянина печатные материалы сепаратистского характера, которые он пытался скрыть от таможенного и пограничного контроля», — сообщается в официальном заявлении погранслужбы.

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Помимо того, что гражданину РФ отказано во въезде на Украину, ему на 3 года вообще запретили посещать страну.

Вот как, по мнению СБУ и Госпогранслужбы Украины, выглядят «материалы сепаратистского содержания»: