Россия 

На Украину не пустили молдаванина с георгиевскими ленточками (ФОТО)

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На Украину не пустили молдаванина с георгиевскими ленточками (ФОТО) | Русская весна

В пункте пропуска «Мамалыга-авто» на границе с Молдовой пограничники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили «запрещенные предметы пропагандистского характера».

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в воскресенье, 12 февраля.

Молдаванин вез 25 георгиевских ленточек в салоне автомобиля Dacia Logan. Кроме лент во время проверки пограничники обнаружили у молдаванина фонарь со встроенным электрошокером.

Мужчина пояснил пограничникам, что ленты ему подарили в России во время проведения акции, однако он забыл их выложить.

О найденных предметах проинформированы правоохранительные органы в Черновицкой области.

Молдаванину запретили въезд в Украину на три года.

На Украину не пустили молдаванина с георгиевскими ленточками (ФОТО) | Русская весна

На Украину не пустили молдаванина с георгиевскими ленточками (ФОТО) | Русская весна

На Украину не пустили молдаванина с георгиевскими ленточками (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486912380

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