На Украину не пустили молдаванина с георгиевскими ленточками (ФОТО)
В пункте пропуска «Мамалыга-авто» на границе с Молдовой пограничники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили «запрещенные предметы пропагандистского характера».
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в воскресенье, 12 февраля.
Молдаванин вез 25 георгиевских ленточек в салоне автомобиля Dacia Logan. Кроме лент во время проверки пограничники обнаружили у молдаванина фонарь со встроенным электрошокером.
Мужчина пояснил пограничникам, что ленты ему подарили в России во время проведения акции, однако он забыл их выложить.
О найденных предметах проинформированы правоохранительные органы в Черновицкой области.
Молдаванину запретили въезд в Украину на три года.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486912380