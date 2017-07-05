На украинской оборонке можно поставить крест, — военный эксперт
России удастся полностью отказаться от украинских комплектующих для оборонного комплекса.
Но что будет делать Украина со своими двигателями и силовыми установками? Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал военный эксперт Михаил Ходаренок.
В российском правительстве рассчитывают, что к 2018 году импортозамещение в отечественном оборонно-промышленном комплексе достигнет 90%.
Прежде всего предстоит окончательно преодолеть зависимость от украинских комплектующих.
Уже сегодня российские предприятия выпускают уникальную продукцию, которая раньше поставлялась из соседней страны, — например, газотурбинные и вертолетные двигатели.
А вот на самой Украине разрыв военно-технических отношений с Москвой скажется болезненно, считает военный эксперт Михаил Ходаренок.
«Нельзя сказать, что мы одномоментно заместим все украинские комплектующие.
Например, нашему заводу Климова (АО „Климов”, ведущий российский разработчик газотурбинных двигателей. — Прим. ред.) необходимо увеличить производство вертолетных двигателей почти в 10 раз, чтобы полностью отказаться от украинского производства.
Непростая ситуация и с некоторыми авиационными двигателями для военно-транспортных и пассажирских самолетов. Второй момент — это производство силовых установок для кораблей ВМФ, которыми в советские времена занимался исключительно завод “Зоря”–”Машпроект” в Николаеве.
Эта проблема, конечно, решается — на рыбинском предприятии «Сатурн» создаются мощности для производства силовых установок. Безусловно, рано или поздно все эти проблемы в России будут решены.
Конечно, это потребует времени, кадрового потенциала, потребует средств. Но что будет потом с украинскими предприятиями, которые занимаются производством аналогичной продукции? Нигде на Западе она востребована не будет.
И по многим направлениям украинского оборонно-промышленного комплекса на этом можно твердо ставить крест, поскольку никому больше эти силовые установки и двигатели не понадобятся», — сказал Михаил Ходаренок в эфире радио Sputnik.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499206610