На Украине засудили, а в России — добили: скандальное решение федерации бокса

В редакцию «Русской Весны» поступило письмо от наших давних друзей – нескольких ведущих тренеров российских боксерских клубов. Приводим текст без изменений.

Федерация бокса России приняла неожиданное и необоснованное решение о смене главного тренера сборной по боксу по итогам выступления россиян на чемпионате Европы.

Вместо заслуженного тренера России и главного тренера легендарного БК «Торпедо» Олега Меньшикова, который возглавил сборную всего несколько месяцев назад — в марте, главным тренером назначен Эдуард Кравцов.

Официальная причина — неудовлетворительные, по словам генсека Федерации Умара Кремлева, результаты сборной на чемпионате Европы, проходившем на Украине, где сборная России завоевала пять наград (2 золота, 2 серебра и 1 бронзу) и заняла второе место.

Первое место — у хозяев турнира украинцев, на счету которых шесть наград (3–1-2).

По мнению специалистов, как раз бои с представителями Украины и вызывают сомнение. Так, в финальном поединке за золото Российский боксёр в весовой категории 60 кг, Габил Мамедов очень спорно проиграл Юрию Шестаку, (Украина) 3:2. Справедливого результата одного этого боя, можно считать достаточным для победы сборной России в командном чемпионате. Но есть обоснованные претензии и по поводу полуфинального боя с участием россиянина Максима Бабанина и будущего «чемпиона» в супертяжелом весе (свыше 91 кг) Виктора Выхриста.

Решение Федерации бокса России стало крайне неожиданным для любителей бокса по нескольким причинам.

Во-первых, те, кто следил за турниром, знают, что судейство в отношении россиян в поединках против украинцев было крайне необъективным. Говоря прямым языком — их засудили. Многим зрителям судейство в отношении российских боксеров было абсолютно непонятно.

Кроме того, чемпионат проходил в крайне политизированной обстановке, бои с участием наших спортсменов не показывали по ТВ, в зале присутствовала национальная гвардия для пресечения провокаций.

Но даже в этих условиях подопечные Олега Меньшикова сумели завоевать семь из десяти квот на будущий чемпионат мира. В весовой категории до 49 кг золото завоевал Василий Егоров. Евгений Тищенко, наш единственный золотой призер Олимпиады в Рио-2016, взращённый и воспитанный как раз Олегом Меньшиковым, стал чемпионом Европы в весовой категории до 91 кг.

Получается, что Федерация бокса России дала поработать Олегу Меньшикову, 16 лет стоявшему у руля молодежной сборной, всего несколько месяцев и отстранила его по итогам выступления сборной после первого же крупного турнира, на котором россияне фактически были засужены. Чем могло быть вызвано такое поспешное решение? Возможно, определёнными подковёрными играми в российском боксе.

Сам тренер Олег Меньшиков спокойно заявил, что после ухода из мужской сборной России по боксу не будет работать с национальными командами других возрастов.

«Решение давно было принято, идет игра. Они что хотели, то и сделали». — сказал Олег Меньшиков.

Важно напомнить о личности Олега Владимировича. Олег Меньшиков — Заслуженный тренер России в течение трёх десятилетий как тренер подготовил многих талантливых бойцов, в том числе 20 мастеров спорта, 9 мастеров спорта международного класса и 4 заслуженных мастеров спорта.

В разное время его учениками были такие известные атлеты, как чемпион России и Европы Александр Леонов, бронзовый призёр Олимпийских игр Мурат Храчёв, чемпион мира Сергей Водопьянов.

Наиболее известный его воспитанник — Евгений Тищенко, чемпион Европы, Мира и Олимпийских игр в Бразилии 2016.

Он также является тренером и героя Сергея Цаплина, бойца группы «Альфа», награжденного «За воинскую доблесть 2-йстепени» и «Орденом мужества» (посмертно).

Помимо клубной деятельности, Меньшиков также на протяжении 16 лет являлся старшим тренером молодёжной сборной страны, и на этом поприще он добился большого успеха. Например, на первенстве Европы 2003 года в Варшаве он установил своеобразный рекорд: все 11 его подопечных вернулись с турнира с наградами, было выиграно семь золотых медалей, три серебряные и одна бронзовая.

Юниорская сборная России многократно становилась лучшей на чемпионатах как Европы так и Мира.

В 2013 году тренер признан «Заслуженным работником физической культуры Российской Федерации», имеет степень кандидата педагогических наук, отец семерых детей.

Вот такие тренерские кадры сегодня не устроили руководство Федерации Бокса России.

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