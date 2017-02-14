На Украине хотят запретить гастроли Кристины Орбакайте

Совет общественной безопасности Украины требует запретить в своей стране гастроли известной российской певицы Кристины Орбакайте.

Соответствующее обращение к руководству СБУ выложил на своей странице в Facebook во вторник глава организации Марк Гордиенко.

По его словам, активисты требуют запретить концерты, чтобы не допустить «массовых акций протеста в этих городах» против российской исполнительницы. Поводом для этого стали выступления Орбакайте в Крыму и на «Днях Москвы» и в Севастополе летом 2014 года.

Гастроли певицы на Украине запланированы в марте в Харькове, Киеве, Днепре и Одессе.

Однако сама Кристина Орбакайте заявила ТАСС, что ничего об этом не знает, и не получала угроз. «Я не в курсе. Ничего комментировать сейчас не собираюсь», — уточнила она.

Совет общественной безопасности взял на себя функцию добровольного помощника Службы безопасности Украины (СБУ).