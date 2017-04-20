На Украине хотят создать гетто для «дебилов, не знающих украинский язык»

Жители Украины, не владеющие государственным языком, имеют низкий IQ и их следует изолировать. К такому выводу пришел лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка.

«Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз «дебилизм». Нужно их изолировать, потому что они социально опасны, нужно создать гетто для них», — заявил певец.

В этой связи он предложил гражданам, которые не овладели украинским языком, искать работу в других странах.

Напоминаем, что сам Скрипка не постеснялся сняться в российско-украинском мюзикле “вечера на хуторе близ Диканьки”, где разговаривал строго на русском языке.

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