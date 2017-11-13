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На Украине хотят отменить «праздник агрессора» — 8 марта

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На Украине хотят отменить «праздник агрессора» — 8 марта | Русская весна

Украинский институт национальной памяти предлагает внести изменения в календарь украинских праздников.

Об этом в комментарии украинскому изданию сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. 

По его словам, предлагается перенести выходной с 9 на 8 мая. Также планируется переформатировать 8 марта с Международного женского дня в День борьбы за права женщин, этот день предлагается лишить статуса выходного дня. 

По информации Вятровича, также предлагается изменить статус 1 мая — переименовать его с «Международного дня солидарности трудящихся» в «Праздник труда». В то же время Вятрович отметил, что день останется выходным.

«Сейчас мы подали этот законопроект на утверждение Кабмина, но, к сожалению, он пока не утвержден, так как он получил замечания со стороны Министерства культуры», — отметил Вятрович. 

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510512320

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