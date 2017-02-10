На Украине выпустили конверты с убитыми боевиками «АТО» (ВИДЕО)

В Черниговской области Украины напечатали и уже запустили в продажу почтовые конверты с портретами погибших в ходе войны на Донбассе карателей, «героически» бивших по школам, детсадам, мирным жителям.

Примечательно, что родственники боевиков «АТО» рады такой идее, пришедшей в голову местным властям.

«Очень приятно так пройти мимо и совершенно случайно увидеть на конверте фотографию своего мужа. Спасибо, очень приятно», — радуется Юлия Титарчук, вдова одного из погибших «освободителей Донбасса».

В Черниговской дирекции «Укрпочты» сообщили, что тираж конверта каждого дизайна составляет 400 тысяч экземпляров. Таким обращом, вскоре Украину наводнят конвертами с портретами боевиков «АТО».

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