На Украине ввели ЧС из-за нехватки угля и остановили энергоблок АЭС

На фоне энергетического кризиса на Украине сегодня, 16 февраля, выведен в ремонт один из энергоблоков Запорожской атомной станции. Работы продлятся почти до середины ноября — 270 дней.

Как говорится в сообщении АЭС, «16 февраля 2017 г в 0 ч 01 мин энергоблок № 3 отключен от энергосистемы и выведен в плановый ремонт продолжительностью 270 суток (до 24 ч 00 мин 13 ноября 2017 г)».

При этом, как уже сообщало EADaily, с сегодняшнего дня на Украине введен режим чрезвычайной ситуации на энергетическом рынке в связи с нехваткой угля. Соответствующее решение было принято накануне в ходе внеочередного заседания кабмина. По словам главы кабинета министров Владимира Гройсмана, кризис в энергетической отрасли спровоцирован блокадой национал-радикалами поставок угля с Донбасса.

Как заявил Центру энергетической экспертизы директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, в нынешней ситуации встает «вопрос использования газомазутных блоков для производства электроэнергии. А это потребует дополнительно от 2 до 3 млрд. кубометров газа, которых нет и взять их можно только у «Газпрома».

13 февраля Антикризисный энергетический штаб рекомендовал главе Минэнерго Украины Игорю Насалику внести на рассмотрение кабмина вопрос введения чрезвычайных мер на рынке электроэнергии. Сам Гройсман заявил, что отказаться от закупки угля с Донбасса можно будет только через три-пять лет.