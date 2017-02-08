На Украине впервые судят чиновника за отсутствие декларации о доходах

Генпрокуратура Украины сегодня, 8 февраля, направила обвинительный акт по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного «за умышленное непредоставление субъектом е-декларации».

Дело направлено против старшего следователя по особо важным делам следственного управления финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС). Сообщается, что он умышленно не подал до 1 ноября 2016 года ежегодную декларацию за 2015 год и декларацию в связи с прекращением деятельности, связанной с выполнением функций государства.

Также чиновник обвиняется во взяточничестве. Согласно данным ГПУ, он требовал и получил $ 10 тысяч за возвращение изъятых вещей, документов и арестованных горюче-смазочных материалов.

В сообщении пресс-службы ГПУ отмечается, что это станет первым случаем в стране проведения суда относительно непредставления электронной версии декларации о доходах.

Как сообщало EADaily, 31 октября на Украине завершился первый этап подачи электронных деклараций для госслужащих, которые занимают «ответственное и особо ответственное» положение. Позднее украинские журналисты нашли под Киевом не задекларированное поместье главы РНБО Украины Александра Турчинова, а также не задекларированную виллу президента Петра Порошенко на юге Испании.