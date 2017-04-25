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На Украине возбудили дело против иностранных участников Ялтинского форума

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На Украине возбудили дело против иностранных участников Ялтинского форума | Русская весна

Следственные органы Украины возбудили уголовное дело против ряда иностранных граждан по факту посещения Международного экономического форума в Ялте.

Об этом сообщает так называемая «прокуратура АР Крым», находящаяся в Киеве.

«В частности, они (иностранные граждане, — прим. „Русской Весны“) способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призывали к снятию санкций и признанию результатов незаконно проведенного „референдума“ по отделению АР Крым от Украины и вхождения ее в состав Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Фейковая прокуратура также готовит международные поручения в страны, граждане которых приняли участие в форуме на полуострове.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493149261

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