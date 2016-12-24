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На Украине вооруженные боевики задержали крымского музейщика

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На Украине вооруженные боевики задержали крымского музейщика | Русская весна

Вооруженное нападение на учредителя Крымского исторического музея-заповедника Гуливера Альтина произошло в середине декабря в Херсонской области Украины, сообщил РИА Новости член крымского правительства Заур Смирнов.

По его словам, Альтин был похищен группой боевиков, которые требовали перенести музей-заповедник на территорию Украины.

Незаконное задержание продлилось около трех часов.

«Все это целенаправленная политика киевских властей, которая направлена на то, чтобы из Крыма было вывезено максимальное количество культурных ценностей, и делается это любыми путями. В данном случае, путем подключения экстремистских организаций и фактически криминального произвола в отношении обычных людей», — сказал Смирнов, который курирует в правительстве республики вопросы межнациональных отношений.

Собеседник агентства подчеркнул, что Гуливер Альтин известен Крыму как ученый, который специализируется на истории и культуре крымских татар.

Как сообщил сам Альтин на своей странице в Facebook, инцидент произошел 17 декабря в центре украинского Геническа.

Крымский исторический музей-заповедник создан Гуливером Альтиным. Имеет статус негосударственного музея-заповедника. В основу музейного собрания вошли фонды Крымского исторического музея «Ларишес». Музей находится на территории историко-культурного комплекса «Девлет-Сарай» в Бахчисарае.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482605076

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