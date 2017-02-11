На Украине расплодились фальшивые «атошники»

Предприимчивые украинцы готовы подделывать удостоверения участников «АТО» ради сомнительных льгот, гарантированных тем, кто воевал против мирного населения Донбасса.

«В Нацполиции… подтвердили, что случаи использования липовых удостоверений участников «АТО» действительно есть. Таких людей задерживают, и дела передают в суды», — подтверждает существоваине проблемы одно из украинских изданий.

В полиции признают, что обладатели фальшивых удостоверений всплывают чуть ли не каждый день. Эти «корочки» идут в ход там, где можно получить быструю преференцию, не требующую сверки со списками «воевавших», имеющимися в компетентных органах.

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По поддельным удостоверениям участника «АТО» украинцы бесплатно ездят (вернее пытаются ездить — зачастую их выгоняют) в городском транспорте, объявляют сборы средств якобы на протезы и даже не боятся предъявлять такие «документы» в суде.

Сделать их несложно: незаполненные и совершенно доступные по цене удостоверения в неограниченном количестве продаются в интернете. Обычно фальшивый «атошник» или «участник боевых действий» или заполняет их сам, вклеивая свое фото, или платит за изготовление ксивы «специалистами».

При этом наказание за подобное нарушение весьма демократично: если обладателя такого «документа» разоблачат, штраф составит всего 850 грн. (около 30 долларов).

Примечательно, что украинская госслужба по делам ветеранов и участников «АТО» не ведет никаких проверок насчет того, кто пользуется выданными государством удостоверениями и не сверяет списки настоящих «атошников» с самозванцами.

«У нас есть реестр участников «АТО», там сейчас 278 072 человека, но он закрыт, поскольку идут боевые действия, а там содержатся личные данные. Запрос на проверку делают только тогда, когда, например, у органов местной власти возникают сомнения по поводу удостоверения участника, который хочет получить землю. А так чтобы постоянно проверяли — такого нет», — цитирует издание представителя пресс-службы ведомства.

Напомним, что сегодня к льготам, предоставленным киевским режимом участникам карательной «АТО», относятся: бесплатное пользование городским и пригородным транспортом, междугородними автобусами, первоочередное обслуживание в аптеках и больницах, лечение за государственный счет, бесплатный отдых в санаториях, обеспечение лекарствами, 75% скидка на коммунальные тарифы, первоочередное поступление в вузы.

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