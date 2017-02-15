На Украине раскрываемость преступлений упала до 30%

В 2016 году раскрываемость преступлений на Украине упала до 30%. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщил генпрокурор страны Юрий Луценко.

«Криминогенная ситуация в большинстве регионов вызывает очень существенное беспокойство. Ее причины: война, безработица, дезорганизация правоохранительных органов. Это обусловливает дальнейший рост преступности. В прошлом году зарегистрировано 1 млн 124 тыс. 401 уголовных производство. Это рост по отношению к позапрошлому году. Количество учтенных уголовных производств, где есть основание для расследования, также выросла на 5%. Это 600 тысяч производств в год», — сказал он.

Больше всего количество уголовных дел выросло в Харьковской (+ 24%), Житомирской (+22%), Одесской (+18%), Ивано-Франковской (+16%) областях и в Киеве (+17%). «Ситуация с раскрытием преступлений — в 2013 году раскрывалось 45% преступлений от всего массива учтенных. В 2014 — 44%, в 2015 — 39%. Это, в принципе, нормально, европейская норма — около 40%. Но в прошлом году — менее 30% всего массива преступлений», — добавил генпрокурор Украины.

Луценко уточнил, что самые низкие показатели раскрываемости преступлений в Киеве — 16%, Одессе — 20%, Харьковской области — 22%, Запорожской области — 23%, Киевской области — 24%.

Как сообщало EADaily, в Национальной полиции Украины заявили, что рост преступности в стране сохранится и в 2017 году. «В целом количество преступлений, которые были зарегистрированы, в прошлом году выросло. И, по нашим прогнозам, этот год не будет легче. Если социальное благосостояние населения ухудшается, прямо пропорционально растет преступная составляющая. Страна третий год живет в состоянии войны, это тоже сказывается на криминогенной ситуации», — сказал глава департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Князев.

Сам генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не имеет юридического образования, судим, с декабря 2019-го по апрель 2013 года отбывал срок за растрату госсредств в особо крупном размере.