На Украине продается все: люди, совесть, органы

Украинский правозащитник Владимир Чемерис рассказал, почему торговля человеческими органами — хорошо налаженный бизнес на Украине.

СБУ сообщила, что разоблачила очередную международную группировку, которая занимается торговлей органами, в частности за границей. Как утверждается, для этого была создана фирма, которая якобы отправляла доноров на лечение за границу. На самом же деле, людей отправляли за границу для операций по удалению органов за большие деньги.

Действительно ли такие банды существуют на Украине и каковы масштабы этого явления?

— Такая проблема, конечно, существует, о ней периодически говорят правоохранительные органы. Это закономерно для бедной страны, но какие официальные масштабы сказать невозможно. Я не слышал, чтобы официальные органы говорили, сколько людей стали донорами, но проблема однозначно существует.

— Наверно потому что это всячески замалчивается государственными структурами?

— Возможно, тем более, что правоохранители раскрывают далеко не все группы, которые занимаются этим бизнесом. А Украина страна бедная, а доход от таких операций огромный.

— Знаете ли Вы, в каких странах преимущественно проводят такие операции?

— Насколько я знаю, на первом месте Израиль, после — Турция.

— Известно ли Вам о торговле органами солдат, погибших в зоне «АТО». Правда это или вымысел. Если да, то причастны ли к этому бизнесу украинские чиновники?

— Это очень реально. Все, что связано с зоной «АТО», огромное поле для совершения преступлений. Уже есть решение суда по батальону «Торнадо», где говорилось не только об изнасилованиях и пытках, но и контрабанде, в том числе человеческих органов. Все это происходило под покровительством СБУ, органов полиции и руководства ВСУ. И зона «АТО», как я уже сказал, это благодатная почва для преступлений, в частности, и торговли органами.

— Изменилось ли что-то с 2014 года после того, как боевые действия стали не такими интенсивными?

— Нет. Контроль за этими территориями практически не изменился. Силовики с представителями ультраправых формирований продолжают контролировать свои территории. Периодически мы слышим о жертвах среди мирного населения, которые явно преуменьшают с украинской стороны.

— Мог ли «закон Савченко» косвенно или напрямую повлиять на расцвет преступности в целом, и на бизнес торговли органами в частности?

— Все это было еще до «закона Савченко». Еще в начале 2014 года. Сейчас трудно представить, сколько людей было освобождено из тюрем. Они стали сотрудниками полиции, Нацгвардии и применяли свои навыки для совершения преступлений. И те же самые «торнадовцы» теперь надеются, что им будет уменьшен срок, благодаря закону Савченко.

— Возможно ли проверить истинность сообщений СБУ. Некоторые эксперты считают, что должна быть также международная реакция на такие инциденты.

— Для общественности закрыто то, что делает СБУ. Это очень закрытая территория, проверить которую невозможно. Например, что касается зоны «АТО». Действия Нацгвардии и ВСУ также невозможно проконтролировать на официальном уровне.

Для того, чтобы проверить на международном уровне, на территории тех государств, куда доноры и органы были вывезены, нужно контактировать с правоохранительными органами этих государств. И они вряд ли будут говорить с представителями общественности.

— Есть ли на Украине, учитывая состояние нынешней медицины, возможность для проведения таких операций внутри страны или же такие вещи можно осуществлять только за границей?

— К сожалению, я не специалист в этом деле. Но думаю, это вполне возможно. На Украине масса злоупотреблений на уровне институтов охраны здоровья, коррупционных схем с лечением, усыновлением. В целом — дело нехитрое.

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— Какие ключевые причины расцвета такого вида бизнеса на Украине?

— В первую очередь, это бедность, война. И, я думаю, самое главное, что на Украине пришло новое мышление. Пришел капитализм, где главный лозунг — продается все, не только товары, но и органы, люди, совесть.

Елена Гагарина, «Украина.ру»