На Украине признали: уровень мотивации у АТОшников — хуже некуда (ВИДЕО)

Морально-психологическое состояние бойцов ВСУ оставляет желать лучшего.

С каждым днём оно продолжает ухудшаться, не спасают даже визиты на фронт артистов эстрады с ободрительными концертами. Уровень мотивированности в рядах военнослужащих — хуже некуда, ведь самые лучшие и мотивированные бойцы погибли в 2014.

Такое мнение в прямом эфире передачи выразила ведущая шоу «Камтугеза» на «Радио ROCKS» певица и волонтёр Соня Сотник.

Соня Сотник подчеркнула тот факт, что сейчас в ВСУ довольно-таки упаднические настроения и низкая мотивация, связанная с отсутствием возможности ответа стране-агрессору на обстрелы в связи с Минскими договоренностями:

«Безусловно, они замучены, они хотели бы активных действий. Мы, артисты, не развлекаем их, мы просто занимаем их время. Мы не спасём их от деградации, от падения боевого духа. Для чего нас приглашают? Чтобы хоть немного подбодрить их и увидеть улыбки. А так — очень сложно сидеть сложа руки, не имея возможности ответить обидчику».

Отвечая на вопрос ведущего, волонтёр добавила, что, по её мнению, нынешняя украинская армия — уже не та, что была в самом начале войны, ведь «самые лучшие погибли в 2014-м»:

«Я сейчас скажу ужасную вещь, возможно, неправильную, но самые лучшие погибли в 2014-м. Это были максимально мотивированные добровольцы, которые вышли на фронт… Это огромная трагедия. Это были те люди, которые делали всё искренне.

Заметьте, у нас же армия менялась трижды: вначале были добровольцы, потом мобилизованные, теперь им на смену пришли контрактники. Уровень мотивации очень разный. Сейчас он намного меньше».

«ПолитНавигатор»

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