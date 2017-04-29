На Украине предложили легализовать наркоторговлю и проституцию ради пенсионеров

Генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова предложила легализовать проституцию, наркоторговлю и игорный бизнес, чтобы пополнить пенсионный фонд страны.

«Чтобы запустить и солидарный, и накопительный элемент (пенсионной системы — прим. „Русской Весны“), говорят, нет компенсаторов», — сказала она, выступая на круглом столе в Киеве.

«Можно найти компенсаторы в детенизации экономики, например, в легализации тех видов деятельности, которые не легализованы и которые не дают дохода в бюджет. Я имею в виду, может и провокационно, и проституток, и оружие, и игорный бизнес, и выращивание и продажу марихуаны», — заявила она.

«Они все в тени на 100%. Мы с ним не берем налогов, а люди, которые там работают, не платят взносов в Пенсионный фонд», — сказала Третьякова.