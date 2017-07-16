На Украине поставили памятник ягодицам (ФОТО)

В Днепропетровске на набережной Днепра установили крайне символичный для нынешней Украины памятник — каменные ягодицы.

Об этом в соцсетях сообщают жители города.

Скульптура установлена неподалеку от недостроенного отеля «Парус».

Днепропетровчане шутят о том, что скульптура «отлично характеризует состояние как этого участка набережной, так и многих других мест отдыха, парков города».

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