На Украине поставили памятник ягодицам (ФОТО)
В Днепропетровске на набережной Днепра установили крайне символичный для нынешней Украины памятник — каменные ягодицы.
Об этом в соцсетях сообщают жители города.
Скульптура установлена неподалеку от недостроенного отеля «Парус».
Днепропетровчане шутят о том, что скульптура «отлично характеризует состояние как этого участка набережной, так и многих других мест отдыха, парков города».
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1500203025
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