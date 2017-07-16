Украина 

На Украине поставили памятник ягодицам (ФОТО)

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На Украине поставили памятник ягодицам (ФОТО) | Русская весна

В Днепропетровске на набережной Днепра установили крайне символичный для нынешней Украины памятник —  каменные ягодицы.

Об этом в соцсетях сообщают жители города.

Скульптура установлена неподалеку от недостроенного отеля «Парус».

Днепропетровчане шутят о том, что скульптура «отлично характеризует состояние как этого участка набережной, так и многих других мест отдыха, парков города».

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На Украине поставили памятник ягодицам (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1500203025

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One thought on “На Украине поставили памятник ягодицам (ФОТО)

  • 16.07.2017 at 18:30
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