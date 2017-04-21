На Украине подсчитали потери из-за введения внешнего управления на предприятиях Донбасса

В 2017 году украинский бюджет недополучит около семи миллиардов гривен налогов из-за введения внешнего управления на предприятиях в ДНР и ЛНР.

Об этом сообщило Министерство по делам «временно оккупированных территорий» Украины.

«Захваченные предприятия только трёх промышленных групп в прошлом году обеспечили налоговых поступлений в бюджет на сумму около 7 млрд гривен ($261,5 млн)», — подчеркнули на официальном сайте министерства.

По данным ведомства, речь идет о налоговых поступлениях с предприятий горно-металлургической группы «Метинвест», корпорации «Индустриальный союз Донбасса» и энергетической компании ДТЭК.

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