На Украине отчитались об итогах «декоммунизации»

На Украине за 2016 год год в рамках исполнения закона о декоммунизации были переименованы 51 493 улицы и снесены 1 320 памятников Ленину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского института национальной памяти.

«В Украине демонтировано 2 389 памятников и памятных знаков, из них в честь Ленина — 1 320. После России, Украина оставалась страной с наибольшим количеством „ленинов“ в публичном пространстве», — сказано в релизе. Также в нем отмечается, что в 2016 году Верховная рада переименовала 25 районов и 987 населенных пунктов (в том числе 32 города).