В селе Петриков Тернопольской области неизвестные осквернили памятный камень на могиле жертв Холокоста. Об этом сегодня, 28 мая, сообщил председатель областной еврейской общины Игорь Банзерук.

В окрестностях села, где расположен памятник, во время Великой Отечественной войны проводились массовые расстрелы евреев из местного гетто. На месте, где погибли более 5 тысяч евреев, в 1990-х годах был установлен мемориальный знак с надписью: «В память пресвятых мучеников-евреев, жестоко уничтоженных нацистскими убийцами и здесь похороненных».

По словам Банзерука, это уже шестой акт вандализма в селе, но ни разу никто задержан не был. «Сейчас собираем общину и будем очищать памятник от нечистот», — сказал Банзерук «Укринформу». По факту надругательства представители еврейской общины обратились в полицию, Службу безопасности Украины и уведомили консула Израиля на Украине Геннадия Полищука.

На этом фоне в украинских соцсетях жалуются, что в Тернополе кто-то облил красной краской памятный камень на Аллее, посвященной бойцам дивизии СС «Галичина», и требуют сурово наказать «вандалов».

Как сообщало EADaily, в январе в Бродовском районе Львовской области неизвестные разгромили памятник полякам из ныне несуществующего села Гута Пеняцкая, которые в 1944 стали жертвами украинских карателей. Мемориал взорвали и расписали националистическими символами. Взрывом уничтожен размещенный в центре композиции памятный крест.

Накануне стало известно о демонтаже памятника украинским националистам — бойцам УПА (Украинская повстанческая армия, экстремистская организация, запрещена в РФ — прим. EADaily) в Польше на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля. Это вызвало настоящую истерику в украинских СМИ.