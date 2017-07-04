На Украине объявили в розыск журналиста Александра Чаленко

Служба безопасности Украины в Харьковской области объявила в розыск украинского журналиста Александра Чаленко. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает 112.ua., ссылаясь сообщение пресс-службы Министерства внутренних дел.

Как отмечается в сообщении, Чаленко является подозреваемым по ч. 1 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). В сообщении также говорится, что опальный журналист исчез из поля зрения украинских властей 22 января 2016 года. Теперь журналиста можно задержать с целью принудительного привода, на что имеется разрешение суда.

Указывается, что Александр Чаленко долгое время работал в украинских изданиях «Сегодня», «Обозреватель», писал блоги для «Украинской правды». При этом украинским силовикам известно, что сейчас он живет в России и работает на сайте Ukraina.ru. «Во время журналистской работы защищал взгляды пророссийских политиков. Еще в 2014 году сбежал в Москву», — резюмирут в МВД.