На Украине нет денег на запланированную реформу образования

У правительства Украины нет денег на реформу образования.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, на изменения нужны $3 млрд, но Украина сейчас не может себе этого позволить, поэтому реформа будет пролонгирована.

«Очевидно, что сейчас это нам не по карману. Это значит, что эта реформа будет во времени пролонгирована, это не очень хорошо», — сказал он.

Согласно проекту, школы хотят перевести на 12 лет обучения, а учителям предложить работу по контракту.

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