Украина 

На Украине нет денег на запланированную реформу образования

0 коментариев
На Украине нет денег на запланированную реформу образования | Русская весна

У правительства Украины нет денег на реформу образования.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, на изменения нужны $3 млрд, но Украина сейчас не может себе этого позволить, поэтому реформа будет пролонгирована.

«Очевидно, что сейчас это нам не по карману. Это значит, что эта реформа будет во времени пролонгирована, это не очень хорошо», — сказал он.

Согласно проекту, школы хотят перевести на 12 лет обучения, а учителям предложить работу по контракту.  

Читайте также: ДНР и ЛНР скоро войдут в состав России, — донецкий депутат

По материалам: http://rusvesna.su/news/1499358362

Другие новости:

dh4dmg_1472822175

Пересажать пол-Европы…

0

Владимир Рогов: Бандерлоги пытаются скрыть правду о ЧП на Запорожской АЭС

0
7z2zqf_1481419922

Злоключения нардепа, или Что ждет украинцев в Европе

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *