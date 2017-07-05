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На Украине назвали условия выступления российских артистов

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На Украине назвали условия выступления российских артистов | Русская весна

Организаторы концертов российских артистов на украинской территории должны будут сообщать Службе безопасности Украины (СБУ) о предстоящих гастролях для получения разрешения на въезд.

Об этом заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

«Если организатор по каким-то причинам не видит своего действа без русских, он должен сообщить СБУ о планируемых к приглашению российских исполнителях. Не менее чем за 30 дней до выступления», — приводит «Украинская правда» слова Кириленко.

Он также отметил, что после этого СБУ даст ответ об отсутствии законных оснований «для запрета въезда исполнителю» и организатор сможет провести мероприятие с его участием.

Вице-премьер подчеркнул, что соответствующие изменения в законодательстве уже подготовлены в парламенте Украины.

Ранее в МВД Украины выступили за ужесточение условий по запрету российским артистам въезжать на территорию страны. 

4 июля в Верховной раде зарегистрирован законопроект, который должен запретить гастроли украинских артистов в России, а российских — на Украине.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499278643

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