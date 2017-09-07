На Украине начался сезон охоты: каждый за себя и все против Порошенко

На Украине официально начался новый политический сезон.

Старт ему задало заседание совета парламентских фракций Верховной рады.

Как заявил спикер парламента Андрей Парубий, на очередной сессии, которая начнется завтра, 5 сентября, предполагается рассмотреть около 10 тысяч поправок к законопроектам. И при этом принять закон о признании России страной-агрессором.

Но главный тренд нового политического сезона — начало кампании по выборам президента. Хотя сами выборы по закону должны пройти в мае 2019 года, все ключевые политические игроки уже начали свою охоту.

И сам президент, и его политические конкуренты.

Зачем Порошенко ищет агрессоров там, где их нет

За несколько дней до начала политического сезона представитель президента в парламенте страны Ирина Луценко объявила, что от имени главы государства вносит законопроект об объявлении России страной-агрессором.

Зачем после трех лет гражданской войны в Донбассе Петру Порошенко понадобилось это делать и таким образом окончательно разрывать отношения с соседним государством, где у него находится многомиллионная собственность, вопрос отнюдь не праздный.

Конечно, никакой агрессии нет и в помине. Порошенко это хорошо понимает. И до последнего времени этот последний аргумент холодной войны с Россией не применял, потому что вполне мог обходиться без него, обманывая мировое сообщество своими якобы мирными устремлениями по возвращению Донбасса на Украину.

Однако на самом деле выполнение Минских соглашений для Порошенко неприемлемо, поскольку вся его внутренняя и внешняя политика построена на противостоянии с Россией и на гражданской войне с мятежным Донбассом.

Но настали другие времена.

Сначала во главе США, которые полностью подчинили себе всю внешнюю и внутреннюю политику Украины, включая назначение ключевых госчиновников, появился непредсказуемый Дональд Трамп. А власти Украины делали ставку на его конкурента Хиллари Клинтон. И поэтому после выборов пришлось выжидать, какой курс в отношениях с Киевом выберет новый хозяин Белого дома.

Потом Трамп заявил, что США активно включатся в минский процесс, и в середине августа прошли переговоры между спецпредставителем Трампа Джоном Волкером и помощником Путина Владиславом Сурковым.

Порошенко, который как огня боится реализации Минских соглашений, решил их торпедировать, примкнув к той части американского истеблишмента, которая активно вставляет палки в колеса президенту США.

Одной из таких палок и призван стать законопроект об агрессии России. По логике Киева, это должно окончательно завести минский процесс в тупик.

В такой позиции Порошенко, явно согласованной с противниками Трампа в Вашингтоне, нет никакого риска. Американскому лидеру не до Порошенко, а антитрамповский настрой украинского президента в определенных кругах США даже пойдет ему в зачет.

Как друзья Порошенко становятся его врагами

Другой сюжет нового политического сезона — создание широкой антипорошенковской коалиции. Борьба с президентом — то, что сегодня объединяет все главные политические силы страны.

Произошло это в результате довольно последовательной и продуктивной политики Порошенко, направленной на сосредоточение в своих руках всех главных рычагов власти — СБУ, генпрокуратуры, правительства, премьером которого в прошлом году стал ближайший соратник президента Владимир Гройсман.

Однако многих в стране это единовластие категорически не устраивает.

Так, бывший многолетний друг президента (вместе в юности учились на Международном отделении Киевского госуниверситета) Михаил Саакашвили теперь стал не просто заклятым врагом, а символом (возможно, на очень короткое время) борьбы с «тиранией Порошенко».

Бывший губернатор Одесской области, лишенный недавно украинского гражданства, в ближайшее воскресенье, 10 сентября, при большом скоплении украинских политиков, журналистов и депутатов европейского парламента планирует произвести прорыв границы на погранпункте «Краковец» во Львовской области. Пограничники и милиция обещают стрелять, а Саакашвили — пробиваться через границу несмотря ни на что.

Предполагается, что в этом пограничном шоу примет участие главный соперник Порошенко на будущих президентских выборах — лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Тем временем украинским СМИ стало известно, что министр МВД Арсен Аваков начал закулисные переговоры с той же Тимошенко о создании общего антипорошенковского фронта.

Министр МВД может предложить Тимошенко не только политическую, но и силовую поддержку на будущих выборах. За Аваковым, чего он не только не скрывает, но и всячески подчеркивает, стоят радикалы и националисты, которых он в свое время вооружил и организовал в добровольческие батальоны. А один из их идеологов Вадим Троян даже стал его заместителем.

Несколько недель назад сотрудники пропрезидентских Службы безопасности Украины и генеральной прокуратуры пытались предъявить Трояну обвинения в получении взятки. Но, как утверждают украинские СМИ, Аваков смог отстоять своего заместителя прямо в кабинете президента.

Впрочем, это вовсе не значит, что «широкая антипорошенковская коалиция», составленная из Тимошенко, Саакашвили и Авакова, просуществует хотя бы до выборов. Их может объединить, и то лишь на короткое время, дружба против президента, которая со временем может перейти в войну друг с другом или всех против всех.

Зачем Порошенко очно борется со свободой слова и заочно с Януковичем

Новый политический сезон, в котором Порошенко собирается начать активную фазу своей второй президентской кампании, будет сопровождаться рядом громких процессов. Уже возбуждены дела против ряда журналистов, в том числе против главного редактора оппозиционного президенту интернет-СМИ «Страна. UA» Игоря Гужвы.

В настоящее время еще три неугодных Киеву журналиста находятся в Житомирском СИЗО. Повторно возбуждено уголовное дело против журналиста Руслана Коцабы, уже незаконно, как это было доказано в суде, отсидевшего полтора года за призывы не воевать в Донбассе. А впереди судебные процессы над предполагаемыми убийцами Олеся Бузины и беглого российского депутата Дениса Вороненкова.

Но здесь не стоит путать. Журналистов «зачищают» накануне президентской избирательной кампании за антипорошенковские настроения. А убийц из числа радикалов и националистов (пока, правда, непонятно — подставных или все же реальных) предполагается осудить, чтобы накинуть узду на националистов, которые стоят за Аваковым, а в перспективе, возможно, и Тимошенко.

Реально бороться с радикалами, то есть разоружать их, Порошенко не будет. Нет на это ни политической воли, ни человеческой смелости.

И как вишенка на торте в новом политическом сезоне предполагается приговор суда по заочному осуждению Виктора Януковича за госизмену.

Суд над бывшим главой государства идет с многими процессуальными нарушениями и явными натяжками. Но здесь важен не юридический, а чисто пропагандистский эффект. К началу избирательной кампании Порошенко хочет получить окончательное, пусть и заочное осуждение предыдущего главы государства.

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Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости