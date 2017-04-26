На Украине могут начаться принудительные отключения электроэнергии
Через несколько дней на Украине возможны принудительные отключения электроэнергии.
Об этом RT сообщил источник в Министерстве топлива и энергетики Украины.
«Через неделю-две возможны принудительные отключения. Избежать их крайне сложно», — заявил RT источник в Министерстве топлива и энергетики Украины.
Отмечается, что причиной является растущий дефицит антрацита на ТЭС по всей стране.
Последний раз веерные отключения на Украине проводились в 2014 году.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493234702