Украина 

На Украине мемориал «герою небесной сотни» забросали яйцами (ФОТО)

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На Украине мемориал «герою небесной сотни» забросали яйцами (ФОТО) | Русская весна

В г. Ровно 61-летний мужчина выразил свое отношение к достижениям Майдана в целом и «небесной сотни» в частности, забросав памятную доску «героя небесной сотни» яйцами.

В полиции сообщили, что от рук активиста пострадал мемориал, посвященный Александру Храпаченко и расположенный на ул. Волынской Дивизии.

По наводке 28-летнего очевидца мужчину задержали. Теперь ему грозит уголовное преследование.

На Украине мемориал «герою небесной сотни» забросали яйцами (ФОТО) | Русская весна

На Украине мемориал «герою небесной сотни» забросали яйцами (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493028140

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