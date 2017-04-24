На Украине мемориал «герою небесной сотни» забросали яйцами (ФОТО)

В г. Ровно 61-летний мужчина выразил свое отношение к достижениям Майдана в целом и «небесной сотни» в частности, забросав памятную доску «героя небесной сотни» яйцами.

В полиции сообщили, что от рук активиста пострадал мемориал, посвященный Александру Храпаченко и расположенный на ул. Волынской Дивизии.

По наводке 28-летнего очевидца мужчину задержали. Теперь ему грозит уголовное преследование.