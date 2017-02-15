В Винницкой области суд приговорил дважды раненного участника карательной операции Киева на Донбассе к трем годам лишения свободы за кражу государственного флага Украины. Об этом говорится в сюжете украинского телеканала ТСН.

Осужденный Николай Лаврик — участник боев за аэропорт Донецка — рассказал, что «грязный и помятый, словно тряпка», флаг висел на изогнутой трубе на въезде в село Бандишовка. По его словам, полотнище он снял, потому что собственными глазами видел, как в Донбассе за него умирают молодые ребята. «Как-то внутри все перевернулось, когда увидел. Я его и забрал. Флаг Украины не должен в таком состоянии находиться. Если он потрепанный, грязный — значит, он им не нужен! Я его забрал домой, почистил, постирал и оставил у себя», — рассказал «киборг» (так на Украине называют участвовавших в боях за аэропорт Донецка военных).

На следующий день после случившегося председатель сельсовета пожаловался на пропажу флага в правоохранительные органы. Он заявил, что стоимость полотнища составляет 300 гривен (около 630 рублей по текущему курсу, а это подпадает под статью — кража государственного имущества. По ходу расследования адвокат Лаврика купил точно такой же флаг за 65 гривен (130 рублей), но суд это не убедил, и ветеран-каратель был приговорен к трем годам лишения свободы. Сейчас дело Лаврика рассматривает Апелляционный суд.

Как сообщало EADaily, в Закарпатской области Украины раскрыли схему махинации, в результате которого украинские чиновники продали землю, выделенную участникам силовой операции Киева на Донбассе.

По словам представителя командования ДНР Эдуарда Басурина, слово «киборг» (кибернетический организм, биоробот) имеет под собой вполне реальные основания — находящиеся под воздейстивем сильнейших психотропных препаратов украинские солдаты не чувствуют боли и могут идти в бой даже со смертельными ранениями. «Может и без головы пытаться подняться и идти», — пояснил Басурин.