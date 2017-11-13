На Украине бьют борцов с коррупцией, — западные правозащитники

Неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International на Украине призывает власти страны защитить активистов, которые расследуют коррупционные дела на Украине, заявила глава правления организации Делия Рубио.

Организация сообщила, что за последние несколько месяцев на Украине избили двух активистов из Харькова, которые проводили совместное расследование с Transparency International.

Кроме того, по информации организации, сообщения об избиении активистов поступали из Киева, Полтавы и Одессы.

«Эти постоянные преследования гражданского общества и неожиданные, и неоправданные. Граждане Украины заплатили высокую цену за возможность лишить свое государство коррупции. Они вышли на улицы, чтобы протестовать против коррупции, и многих из них убили. Власть должна принять меры, чтобы защитить антикоррупционных активистов и поддержать их борьбу против коррупции», — цитирует Рубио в понедельник сайт организации.

Она считает, что президент Украины и Верховная рада должны поддержать общественность в борьбе с коррупцией.

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