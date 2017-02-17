На Украине блокаду Донбасса хотят расширить по всей линии соприкосновения

Украинские радикалы, блокирующие доставку угля по железнодорожным путям и автомобильные дороги, ведущие на Донбасс, заявили о намерении расширить блокаду по всей линии соприкосновения.

«Мы никого не боимся, мы будем продолжать блокаду, будем ее расширять по всей линии соприкосновения», — сказал член так называемого добровольческого батальона «Донбасс», координирующий действия украинских национал-радикалов Анатолий Виногродский.

Также соорганизатор блокады заявил, что «планируется останавливать весь грузопоток. Кроме легковых автомобилей. Мы сразу говорили, что будем все перекрывать». При этом он отметил, что блокада автомагистрали уже начата. Грузовики останавливают, вызывают полицию. Виноградский отметил: «Фуры сюда уже не едут, они уже знают о блокаде».

Как сообщало EADaily, ранее радикалы заявили о намерении продолжать железнодорожную блокаду, а также созвать 19 февраля на Майдане в Киеве «народное вече». Как отметили в «штабе блокады», призывы центральной власти разблокировать поставки угля только вдохновляют на продолжение этих действий. В нем также призвали своих единомышленников вооружиться для оказания отпора силам МВД в случае штурма их позиций.

Из-за дефицита угля украинское правительство 15 февраля на месяц ввело чрезвычайное положения в энергетике. Если блокада продолжится, то, по данным украинских властей, убытки могут составить $ 2 млрд, а работы лишатся минимум полмиллиона украинцев.

Блокада началась в конце декабря 2016 года. 25 января активисты из так называемых «украинских добровольческих батальонов», поддерживаемые рядом депутатов Рады, заблокировали движение составов с углем, идущих на Украину из ДНР и ЛНР.