Россия 

На участке, где проголосовала Ле Пен, найден «русский след» (ФОТО, ВИДЕО)

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На участке, где проголосовала Ле Пен, найден «русский след» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Одна из кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен уже проголосовала на участке в городе Энен-Бомон (в департаменте Па-де-Кале, север Франции). Ле Пен не сообщила журналистам, за кого отдала свой голос. «Кандидат Путина», как называют её противники, была в прекрасном расположении духа, а её элегантный брючный костюм украшала брошь в виде синей розы — символа кампании Ле Пен.

Не обошлось и без курьезов: на избирательном участке, где голосовала Ле Пен, на стене был обнаружен плакат с рисунком школьников «Следующая остановка: Россия», на котором изображены русские матрешки и православные соборы. Журналисты уже успели в шутку назвать это «русским следом».

Сообщается, что Франсуа Олланд и Эммануэль Макрон тоже исполнили свой гражданский долг.

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На участке, где проголосовала Ле Пен, найден «русский след» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1492940910

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