На участке, где проголосовала Ле Пен, найден «русский след» (ФОТО, ВИДЕО)

Не обошлось и без курьезов: на избирательном участке, где голосовала Ле Пен, на стене был обнаружен плакат с рисунком школьников «Следующая остановка: Россия», на котором изображены русские матрешки и православные соборы. Журналисты уже успели в шутку назвать это «русским следом».

Сообщается, что Франсуа Олланд и Эммануэль Макрон тоже исполнили свой гражданский долг.

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