Проишествия 

На Тернопольщине правосеки захватили еще один православный храм

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Иллюстрация gazeta-tsaricinsky-vestnik.ru

На Украине радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в России) захватили храм Украинской православной церкви Московского патриархата.

Инцидент произошел в Тернопольской области. Раскольники из «Киевского патриархата» при поддержке правосеков захватили храм в честь первомученика Стефана в селе Котюжины, передает ТАСС.

В УПЦ МП сообщили, что захват проходил «по стандартной схеме»: сначала в деревню якобы для слежения за порядком приехали праворадикалы, а далее на общем собрании рейдеры устроили беспорядок и запугали верующих.

Это не первый подобный случай на Украине. Так, в июне прошлого года в той же Тернопольской области сторонники Киевского патриархата совместно с правосеками захватили храм Украинской православной церкви Московского патриархата. Боевики назвались собственниками храма, спилили замок на дверях и ворвались в помещение.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/12/na-ternopolshchine-pravoseki-zahvatili-eshche-odin-pravoslavnyy-hram

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