На склад горючего ВСУ совершено нападение

27 апреля у склада горючего в городе Дубно (Ровенская область), принадлежащего ВСУ Украины, прогремел взрыв. В Минобороны Украины рапортуют, что охрана военного объекта после инцидента была усилена.

Как уточнили в пресс-службе оборонного ведомства «незалежной», около 10:20 утра из проезжавшего мимо автомобиля под забор части был брошен пакет, который взорвался.

В Минобороны Украины заявляют, что потерь или повреждений в результате ЧП не зафиксировано. Обстоятельства происшествия выясняются.

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