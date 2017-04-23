На севере Египта проведена облава на членов организации «Братья-мусульмане»
На севере Египта в провинции Думьят силы безопасности арестовали 52 членов запрещенной в стране организации «Братья-мусульмане».
Как сообщает SANA, ссылаясь на источник в службе безопасности провинции, в селении Аль-Басарта для поимки причастных к убийству полицейского была проведена облава, в ходе которой задержаны 52 террориста, среди них 7 участников преступления.
Стоит отметить, что в Египте постоянно совершаются теракты, нападения на военнослужащих и полицейских группировками, которые присягнули на верность ДАИШ или принадлежат «Братьям-мусульманам».
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/23/na-severe-egipta-provedena-oblava-na-chlenov-organizacii-bratya-musulmane