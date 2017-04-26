На Сахалине задержаны двое сторонников ДАИШ, готовивших теракт

На Сахалине задержали двух сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в РФ), готовивших теракт. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как сказано в релизе, в Южно-Сахалинске пресечена деятельность сторонников международной террористической организации «Исламское государство», планировавших совершение резонансного террористического акта на объекте массового пребывания людей. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны россиянин и гражданин одной из республик Центральной Азии. «В ходе обысков по местам их проживания изъято самодельное взрывное устройство с готовыми поражающими элементами, компоненты для его изготовления, пропагандистские материалы ИГ и запрещенная экстремистская литература», — отметили в ЦОС.

Кроме того, в их мобильных телефонах обнаружены схемы изготовления взрывных устройств. В отношении задержанных ФСБ возбудила уголовное дело. «Устанавливаются все обстоятельства выявленной противоправной деятельности, проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — добавили в ЦОС ФСБ.