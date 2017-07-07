На саммите G20 Кремль рассчитывает на «гарантированную победу», — СМИ США

Долгожданная первая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа наконец-то в поле зрения. Кремль надеется как минимум внести ясность в отношения двух стран, «искажённые противоречиями, беспокойством, взаимными упрёками и порой поразительным добродушием», пишет The New York Times.

По мнению издания, каким бы ни был результат беседы двух лидеров на полях саммита G20, Москва рассчитывает, что Путин сумеет всё выставить так, чтобы по итогам этого мероприятия выглядеть более сильной стороной.

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Аналитики считают, что если встреча не принесёт каких-то ощутимых плодов, то российские власти могут повторить свою «стандартную фразу», объяснив беспомощность Трампа его внутриполитическими проблемами. Но если американский президент согласится сотрудничать с Путиным, «несмотря на скорбный перечень проступков России, начиная с аннексии Крыма и заканчивая её вмешательством в президентские выборы 2016-го», то он опять будет выглядеть слабым, тогда как Путин сможет заявить о восстановлении отношений.

«Для Путина это беспроигрышная ситуация», — убеждён политолог Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Тем не менее, подчёркивает издание, Путину придётся столкнуться с некоторыми трудностями. Самое главное — неясно, что именно он может предложить в обмен на сотрудничество с Америкой, помимо взаимодействия в Сирии и «огромного сочувствия страданиям Трампа, причиняемым теми, кого Россия называет американской тайной властью, которая включает и новостные СМИ».

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Высказывается мнение, что глава Белого дома может «с лёгкостью угодить в ловушку, где его обставит российский лидер».

Накануне советник президента по нацбезопасности, генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил, что какого-то конкретного распорядка встречи не существует, поэтому Трамп будет говорить «о чём ему угодно».

«Путин, напротив, наверняка явится с доведёнными до совершенства аргументами, которые должны создать более тесное сотрудничество и подтвердить старую советскую роль России в качестве ровни Соединённым Штатам при решении международных вопросов», — рассуждает издание.

Некоторые в США и на Западе в целом испытывают к Путину ещё больше недоверия. Они считают, что Россия отказалась от сотрудничества и активно работает над подрывом западных альянсов и открытых, демократических систем. Вместе с тем Трамп «не горит особым желанием» осуждать Москву, и оба президента, весьма вероятно, постараются по возможности избегать вопросов «российского вмешательства» в американские выборы.

Из-за отсутствия явно выполнимых задач Москва старается преуменьшить свои ожидания. Российские государственные СМИ делают упор на то, что решение встретиться вновь уже будет хорошим результатом.

В конце концов, многое будет зависеть от «химии» между двумя президентами, и реакция может оказаться непредсказуемой.

При лучшем для Кремля варианте пара поладит — и всё пройдёт «как по маслу». При личной встрече Трамп будет восхищаться Путиным так же, как во время предвыборной гонки, и станет обращаться с Россией, как с новым лучшим другом.

Однако существует вероятность «катастрофы». Один из них может каким-то образом оскорбить другого и усугубить и без того плохие отношения, обострить различия и вызвать «твитерный залп». «Путин не твитит, но для этого у него есть боты», — утверждает издание.

И всё же Кремль делает ставку на позитивный сценарий. Российские власти надеются, что «химия» личной встречи поможет преодолеть существующие проблемы, заключает The New York Times.