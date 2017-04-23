На рынке возник дефицит смартфонов Galaxy S8 из-за недооценки спроса

Компания Samsung Electronics Co. неверно спрогнозировала спрос на нсвой овый смартфон Galaxy S8, что привело к дефициту поставок. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на отраслевые источники.

Клиенты получили возможность с 7 апреля сделать предзаказ на Galaxy S8 и в течение 11 дней компания обещала доставить им новый смартфон — этот срок нужен для регистрации устройства у местных операторов мобильной связи.

Но после того, как число предзаказов преодолело отметку в 1 млн., выяснилось, что компания неспособна вовремя доставить смартфоны. Кроме того, идущую вместе с смартфонами рекламную продукцию получат пока только те, кто сделал заказ раньше других, отмечает агентство. Всего, по данным Yonhap, из 1,04 млн предзаказов на Galaxy S8 Samsung удалось выполнить 400 тыс.

Накануне компания Samsung официально сообщила, что срок регистрации, а соответственно и дата доставки, 64 GB Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus продлеваются до 30 апреля из-за «дисбаланса запасов по цвету и в розничных магазинах».