На руднике «Заполярный» взорвался метан, погибли 4 человека

В Норильске в шахте рудника «Заполярный» 7 июля произошел взрыв при ведении шахтостроителями горно-проходческих работ. Как сообщает владелец рудника — компания «Норникель», погибли четыре человека, горноспасательные работы продолжаются.

По предварительной информации, взорвались пары газа метана при проведении строительных работ. На месте погибли трое человек, впоследствии скончался еще одни. Персонал эвакуирован из шахты на поверхность. Работникам, которые получили травмы, оказывается первая медицинская помощь. На месте взрыва работают бригады горноспасателей.

Следственные органы СКР по Красноярскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ).

В следственных органах уточнили, что инцидент произошел в 11 часов 30 минут. Эвакуированы более 100 человек. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, которая позволит установить причину смерти, проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.

По сообщению регионального управления МЧС, к ликвидации последствий инцидента привлечено: 43 человека, 7 единиц техники, из них от МЧС 19 человек, 1 единица техники.