На пути в Европу: Украинцы поломали все туалеты на границе со Словакией (ФОТО)

На пунктах пересечения границы Украины с Словакией образовались огромные очереди из украинцев.

Как утверждают словацкие таможенники, причиной является то, что после Пасхальных каникул украинцы возвращаются на работу в страны ЕС. Поэтому время пересечения границы возросло от 3 до 6 часов.

Например, в четверг до обеда через КПП Малый Березный — Убля прошло 181 автомобилей и 600 пассажиров, на КПП Ужгород-Вышне Немецкое — 300 легковых автомобилей, 1318 пассажиров и 107 грузовиков.

Словацкая власть обеспокоена и тем, что скопление людей на границах создает дополнительные проблемы.

Так, пресс-секретарь таможни г. Михаловце Клара Балагова сообщила, что на каждом КПП были созданы условия для ожидания, соответствующие современным стандартам, в том числе санитарно-бытовые зоны для пассажиров (туалеты).

Однако сейчас на КПП Ужгород — Вышне Немецкое все унитазы поломаны. Словацкие таможенники обращаются к гражданам Украины с просьбой набраться терпения и не портить имущество.

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