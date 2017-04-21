Шоу-бизнес 

На продажу выставлен дом Мэрилин Монро

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За 6,9 миллиона долларов можно приобрести особняк в лос-анджелесском районе Брентвуд, который в 60-е годы прошлого столетия принадлежал голливудской кинозвезде Мэрилин Монро, сообщает Mansion Global.

Объявленная за дом цена в 86 раз превышает ту, за которую звезда фильма «В джазе только девушки» его приобрела. Монро купила этот коттедж с бассейном, небольшим гостевым домом и цитрусовым садом за 80 тысяч долларов в 1961 году. Именно в нем легендарная актриса была найдена мертвой в ночь с 4 на 5 августа 1962 года.

Особняк общей площадью 242 квадратных метра был построен в конце 20-х годов у подножия горы в Санта-Монике.

Дом неоднократно перепродавали, а последний собственник приобрел его в 2012 году за пять миллионов долларов.

По материалам: http://ridus.ru/news/250720

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