На польско-украинской границе ждут Михаила Саакашвили

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сегодня 10 сентября намерен вернуться на Украину. Он собирается попасть в страну из Польши через пограничный пункт пропуска «Краковец» во Львовской области. При этом в Киеве ранее заявили, что отберут у Саакашвили недействительный украинский паспорт при попытке перейти границу.

Как сообщают украинские СМИ, Саакашвили едет на украинскую границу в автобусе с журналистами, которые будут освещать его приезд. Указывется, что экс-президент Грузии направляется в Перемышль, где даст пресс-конференцию.

Как сообщало EADaily, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко ранее заявил, что украинские пограничники должны стрелять на поражение, если Саакашвили попытается пересечь границу.

«Только враги Украины или лохи могут повестись на истеричные призывы Саакашвили помочь ему прорвать украинскую границу… Саакашвили недоволен решением своего кореша Порошенко забрать у него паспорт, который он незаконно получил?! Нанимай лучших адвокатов и иди судись!» — заявил он.

Несмотря на это, о намерении поддержать Саакашвили заявили его сторонники из партии «Движение новых сил». Встречать политика в Краковце выехала колонна из 50 машин и 10 автобусов. Активисты разбили лагерь прямо у границы.

Прибытие экс-губернатора на КПП ожидается к 13.00. Предполагают, что поддерживать Саакашвили при переходе украинской границы будет лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.