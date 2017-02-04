Проишествия 

На Петербургском ювелирном форуме украли бриллиант

0 коментариев

На Петербургском ювелирном форуме в центре «Экспофорум» туристы из Китая украли бриллиант. Полиция сообщила, что задержала двух подозреваемых в краже. Драгоценный камень в 3 карата, вместо которого на стенд «Бриллиантов Якутии» мошенники подложили подделку, ещё не найден.

Кражу на форуме «JUNWEХ Петербург», который с 1 по 5 февраля проходит в помещении «Экспофорума», обнаружили ещё 1 февраля.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Главка при содействии коллег из ОМВД по Пушкинскому району по подозрению в совершении данного преступления была задержана 30-летняяя туристка из Восточной Азии. Спустя еще несколько часов в аэропорту Пулково сотрудниками полиции был задержан еще один подозреваемый — 37-летний мужчина, также прибывший в качестве туриста», — сообщили в пресс-службе петербургской полиции.

По информации СМИ, в поисках бриллианта оперативки доставили мужчину и женщину в больницу имени Семашко, расположенную в городе Пушкине, где накормили задержанных слабительным, но камень найти не удалось.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ (кража). Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/04/na-peterburgskom-yuvelirnom-forume-ukrali-brilliant

Другие новости:

8f5fw1_1461515522

Девочка, выжившая после массового убийства под Сызранью, впала в кому

0
lh37hq_1482682562

ДНР: на линии соприкосновения ВСУ наращивают артиллерийскую группировку

0
qpadso_1467030242

Экспедиция Дерипаски раскопала самый древний античный храм на территории России

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *