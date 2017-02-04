На Петербургском ювелирном форуме украли бриллиант

На Петербургском ювелирном форуме в центре «Экспофорум» туристы из Китая украли бриллиант. Полиция сообщила, что задержала двух подозреваемых в краже. Драгоценный камень в 3 карата, вместо которого на стенд «Бриллиантов Якутии» мошенники подложили подделку, ещё не найден.

Кражу на форуме «JUNWEХ Петербург», который с 1 по 5 февраля проходит в помещении «Экспофорума», обнаружили ещё 1 февраля.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Главка при содействии коллег из ОМВД по Пушкинскому району по подозрению в совершении данного преступления была задержана 30-летняяя туристка из Восточной Азии. Спустя еще несколько часов в аэропорту Пулково сотрудниками полиции был задержан еще один подозреваемый — 37-летний мужчина, также прибывший в качестве туриста», — сообщили в пресс-службе петербургской полиции.

По информации СМИ, в поисках бриллианта оперативки доставили мужчину и женщину в больницу имени Семашко, расположенную в городе Пушкине, где накормили задержанных слабительным, но камень найти не удалось.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ (кража). Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.