На месте подрыва автомобиля ОБСЕ в ЛНР обнаружили еще две мины (ФОТО)

Саперы Народной милиции ЛНР ликвидировали рядом с местом подрыва автомобиля патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ две противотанковые мины и растяжку.

Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.

В районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР 23 апреля на противотанковой мине подорвался один из двух автомобилей наблюдательного патруля СММ ОБСЕ, следовавших по маршруту Славяносербск — село Сокольники.

В результате происшествия один представитель миссии погиб, двое получили ранения. В Народной милиции и МГБ ЛНР заявили о том, что в районе Пришиба неоднократно фиксировалась деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп.

Генпрокуратура Республики сообщила, что в совершении подрыва автомобиля СММ подозреваются военнослужащие 8 полка специального назначения из состава Сил специальных операций ВСУ.

«Сегодня в ходе работы по инженерной разведке местности, на которой 23 апреля 2017 года был подорван автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, обнаружен наблюдательный пост диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил Украины, так называемая „лежка“, с которого диверсанты выслеживали, и наблюдали и подрывом экипажа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — напомнил Марочко.

«Во время отхода диверсанты также оставили после себя растяжку с использованием (гранаты) РГД-5 и вещественные доказательства своего присутствия на пункте наблюдения», — отметил подполковник.

«Кроме того, во время осмотра дороги, по которой перемещалась машина ОБСЕ, саперами с использованием средств инженерной разведки были обнаружены еще две (противотанковые) мины ТМ-62, которые по счастливой случайности не детонировали 23 апреля», — рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

«При разминировании установленных мин путем подрыва одна из мин не детонировала и раскололась, а вторая образовала воронку, аналогичную той, что получилась в результате подрыва мины 23 апреля», — отметил Марочко.

«Народной милицией с 12.00 23 апреля приняты усиленные меры безопасности и оцеплен район рядом с местом подрыва экипажа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также близлежащие населенные пункты», — сообщил он.

«Также для обеспечения безопасности работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на указанном стянуты дополнительные подразделения Народной милиции», — добавил подполковник.

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